Mindst 16 mister livet efter gaslæk i sydafrikansk slumkvarter

Mindst 16 personer har mistet livet som følge af et gaslæk i et slumområde i storbyen Johannesburg i Sydafrika.

Det oplyser de lokale myndigheder

Gassen formodes at stamme fra ulovlig minedrift i området.

De omkomne er tre børn, fem kvinder og otte mænd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Adskillige overlevende, som har indåndet gassen, er bragt til hospitalet til behandling. Af dem er fire i kritisk tilstand, mens tilstanden hos 11 andre beskrives som "alvorlig, men stabil".

Den lokale redningstjeneste modtog et alarmopkald klokken 20 lokal tid om en gaseksplosion. Det viste sig dog, at der ikke var tale om en eksplosion, men en lækage af en giftig form for gas.

Efter at redningstjenesten var ankommet til stedet, var meldingen, at 24 personer var omkommet.

Men det lykkedes at genoplive flere, og dødstallet blev nedskaleret til 16.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ulovlig minedrift, som menes at være årsag til lækagen, er udbredt i Sydafrika, hvor hver tredje indbygger er arbejdsløs.

Tusindvis af ikkeregistrerede minefolk leder efter guld under vanskelige og ofte farlige forhold.

Johannesburg og de omkringliggende områder har været hjemsted for adskillige mineselskaber gennem tiden. Organiseret minedrift begyndte i 1880'erne, hvor fokus var på at finde guld.

/ritzau/AFP