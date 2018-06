Mindst 16 omkommer i eksplosion på våbenlager i Bagdad

Der er fundet både børn og kvinder blandt ofrene, efter et våbenlager eksploderede i det nordøstlige Bagdad.

Mindst 16 personer er omkommet i en eksplosion på et våbenlager i Iraks hovedstad, Bagdad.

Det oplyser sikkerheds- og hospitalskilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Et våbendepot eksploderede. Sikkerhedsstyrkerne har iværksat en undersøgelse for at klarlægge årsagen, hedder det i en meddelelse fra sikkerhedsstyrkerne i Bagdad.

En politikilde, der udtaler sig anonymt til nyhedsbureauet AFP, siger, at eksplosionen blev udløst af tunge våben på depotet, heriblandt granater der tilhørte en væbnet gruppe.

Ud over de 16 dræbte blev 90 kvæstet i eksplosionen, oplyser politikilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hospitalskilder bekræfter dødstallet og tilføjer ifølge AFP, at der er fundet børn og kvinder blandt de døde.

Kilderne oplyser, at eksplosionen skete tæt på en shiitisk moské i den nordøstlige del af Bagdad.

Vidner fortæller, at adskillige beboelsesejendomme og andre bygninger blev alvorligt beskadiget i eksplosionen.

Episoden fandt sted i Bagdads Sadr City-distrikt. Det er en højborg for den nationalistiske prædikant Muqtada al-Sadr.

Han står i spidsen for en blok af partier, der 12. maj vandt parlamentsvalget i Irak. Blokken fik 54 af de 329 sæder i parlamentet.

Parlamentet beordrede onsdag en national genoptælling af samtlige stemmer fra valget.

/ritzau/