Mindst 17 dræbt i sammenstød i Myanmar

Mindst 17 indbyggere er dræbt i en landsby i Myanmar, hvor der har været sammenstød mellem landets hær og civile, som har sluttet sig til styrker, der kæmper imod landets militærjunta.

Det skriver medier i det sydøstasiatiske land.

Ifølge netmediet Myanmar Now udbrød der kampe i landsbyen Myin Thar i det centrale Myanmar torsdag.

13 af de 17 dræbte skal have været en del af de civile forsvarsstyrker, der i forskellig grad kæmper mod militæret. De fire sidste ofre var ikke en del af de civile styrker, skriver Myanmar Now.

De fleste af ofrene var teenagere. 12 af dem var under 18 år, skriver netmediet.

- Det begyndte torsdag, og vi hentede ligene i går, fortæller en indbygger i landsbyen over telefonen til det tyske nyhedsbureau dpa.

Den unavngivne indbygger siger videre, at regeringssoldaterne skød med tungt artilleri, og at de civile i landsbyen kun havde hjemmelavede geværer.

- Hæren nedbrændte også husene i landsbyen og tyranniserede de ældre og kvinder og børn, der skjulte sig i klosteret nær landsbyen.

Tirsdag opfordrede den civile skyggeregering (NUG) indbyggerne i Myanmar til at slutte sig til en "modstandskamp" mod militærstyret.

NUG er dannet af blandt andre afsatte politikere fra Aung San Suu Kyis parti, NLD. Skyggeregeringen har tidligere opfordret civile til at slutte sig til de civile forsvarsstyrker.

Torsdag blev to soldater fra hæren dræbt og fire andre såret i delstaten Chin, hvor de blev angrebet af civile styrker.

Myanmars militær har kæmpet med at få kontrol over hele landet, siden det tog magten ved et kup 1. februar. Her blev den folkevalgte civile leder, Aung San Suu Kyi, anholdt, og hendes regering afsat.

Siden da har landet været præget af store protester mod militæret.

Omkring tusind civile er blevet dræbt af politi og soldater, siden militæret tog magten, viser opgørelser fra en støtteorganisation for politiske fanger. Militærstyret bestrider tallet.

/ritzau/dpa