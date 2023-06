Mindst 17 dræbt ved luftangreb i Sudans hovedstad

Mindst 17 mennesker - deriblandt fem børn - blev lørdag dræbt ved et luftangreb i Sudans hovedstad, siger lokale indbyggere, mens diplomater forsøgte at få genoptaget forhandlinger om en ny våbenhvile.

Mindst 25 huse meldes ødelagt ved angrebet.

Kampene mellem regeringshæren og den paramilitære gruppe Rapid Support Forces ( RSF ) fortsætter på tredje måned uden at der er tegn på, at en af parterne er ved at overtaget.

Hundredvis af mennesker er blevet dræbt under kampene, som har fået 2,2 sudanere til at flygte fra deres hjem.

Omkring en halv million er flygtet til nabolandene.

FN advarer om en humanitær katastrofe i den krigstrætte Darfur-region.

Hæren har fordelen ved at have militære fly i hovedstaden Khartoum og dens nabobyer Omdurman og Bahri, mens RSF har oprettet stillinger i boligområder, som bliver ramt ved luftangreb.

Sent fredag blev 13 mennesker meldte dræbt, og RSF hævdede at have nedskudt et militær fly.

Dødelige kampe i det nordøstlige afrikanske land brød ud i midten af april, da en magtkamp blev optrappet mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan, som er Sudans de facto leder, og hans tidligere næstkommanderende Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF .

RSF blev ifølge mediet The Guardian etableret af Sudans tidligere leder Omar al-Bashir for at stoppe et oprør i den vestlige Darfur-provins, som begyndte for mere end to årtier siden.

Gruppen er siden blevet kendt for sine meget voldsomme metoder. Det er Mohamed Hamdan Daglo, som står i spidsen for gruppen.

Siden slutningen af 2020 har landene på Afrikas Horn - Djibouti, Etiopien, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan og Sydsudan - desuden lidt under den værste tørke i regionen i 40 år.

Kampene har forpurret bestræbelser på at få indsat et civilt styre i Sudan, som blev rystet af et kup udført af Mohamed Hamdan Daglo og Abdel Fattah al-Burhan, inden de indledte deres magtkamp.

Udviklingen forhindrer også koordineringerne af international nødhjælp til omkring 25 millioner indbyggere.

