Mindst 17 er døde under fængselsoprør i Venezuela

Ifølge en gruppe, som arbejder for indsattes rettigheder, var fanger fejlernærede og sad i overfyldt fængsel.

17 mennesker er døde under et fangeoprør i det vestlige Venezula.

Det meddeler landets militære myndigheder natten til lørdag dansk tid.

Ifølge militæret satte fanger i fængslet Los Llanos i byen Guanare gang i en "forstyrrelse af den offentlige orden (...), hvilket resulterede i 17 døde og ni sårede". Det skriver AFP.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at der i andre medier berettes om op mod 41 døde under oprøret.

Fængselsdirektøren var blandt de sårede, står der ifølge AFP i en rapport.

Militæret gav ikke umiddelbart nogen begrundelse for oprøret. Af rapporten fremgår det blot, at indsatte havde angrebet fængselsbetjente under et forsøg på at forhandle med deres leder.

Her fik fængselsdirektøren skader på ryggen.

En gruppe, der arbejder til fordel for indsattes rettigheder, mener, at Los Llanos-fængslet er overfyldt.

Det blev bygget til at huse 750 fanger, men aktuelt sidder der 2500 ifølge Carolina Giron fra gruppen Venezuelas Observatorium for Fængsler (OVP).

- Fangerne er oprørte over, at de ikke kan få besøg og ikke har vand eller mad, siger Giron.

Det skyldes blandt andet coronavirus-tiltag, som har været i effekt siden 16. marts, mener Giron.

- Langt størstedelen af fangerne er fejlernærede eller har tuberkulose, siger hun.

OVP har dokumenteret 97 dødsfald i venezuelanske fængsler i 2019. 70 procent af dødsfaldene kunne henføres til sundhedsmæssige problemer.

I Venezuela kommer det med jævne mellemrum til blodige sammenstød i fængslerne, hvoraf flere i vidt omfang kontrolleres af bander.

