Mindst 174 har mistet livet i kampe om Tripoli

Siden april har Libyens hovedstad Tripoli været præget af kampe. Det har kostet mere end 100 mennesker livet.

Siden uroligheder brød ud i Libyens hovedstad, Tripoli, er mindst 174 personer blevet dræbt.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Kampene begyndte 4. april, da oprørshæren under ledelse af Khalifa Haftar indledte en offensiv for at overtage landets hovedstad.

Ud over de dræbte er også 758 personer blevet såret i kampen. Både den siddende regerings styrker og oprørshæren beskylder hinden for at angribe civile.

Ifølge FN har kampene, der finder sted i den sydlige del af hovedstaden, ført til, at 18.000 borgere har måtte forlade deres hjem.

- WHO har bidraget med medicinsk personale i arbejdet med at modtage traumatiserede patienter, skriver FN på Twitter.

I løbet af de seneste dage er medicinsk udstyr videregivet til det libyske sundhedsministerium. Det skal bruges til dem, der er kommet slemmest til skade, oplyser FN.

FN's hjælpeorganisation for flygtninge, UNHCR, udtrykker også bekymring på Twitter.

- Sundhedsfaciliteterne har kritisk brug for assistance, som situationen fortsætter med at blive forværret, og antallet af tilskadekomne stiger, skriver hjælpeorganisationen.

Tripoli i det vestlige Libyen har været kontrolleret af en FN-anerkendt regering.

/ritzau/AFP