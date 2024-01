Mindst 18 personer dræbt i jordskred i Colombia

Mindst 18 personer har fredag mistet livet i et jordskred i den nordvestlige del af Colombia. Herudover meldes omkring 30 personer såret.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Jordskreddet fandt sted mellem byerne Medellín og Quibdó.

Vejen, der forbinder byerne, blev midlertidigt lukket efter at være blevet beskadiget af adskillige jordskred, fortæller en embedsmand fra guvernør-kontoret i provinsen Choco.

Flere personer steg ud af deres biler for at søge ly i et hus nær byen Carmen de Atrato.

Men personerne endte med at blive begravet i et jordskred, lyder det.

Videoer på sociale medier og tv-billeder viser, at flere biler er blevet ødelagt af jordmasserne.

Borgmesteren i Carmen de Atrato, Jaime Herrera, oplyser til den lokale tv-station Caracol, at flere blev alvorligt såret i jordskreddet, mens andre fortsat er fanget.

I et opslag på det sociale medie X skriver Colombias vicepræsident, Francia Márquez, at der foretages de nødvendige foranstaltninger for at imødegå situationen.

Præsident Gustavo Petro oplyser desuden på mediet, at alt hjælp gøres tilgængelig "i denne forfærdelige tragedie".

Provinsen Choco, som grænser op til Stillehavet og er hjemsted for en tropisk skov, har været ramt af kraftig nedbør i løbet af det seneste døgn.

/ritzau/AFP