Mindst 19 er anholdt ved nordeuropæisk politiaktion

Mindst 19 personer er blevet anholdt ved politiaktioner i Nordeuropa i denne uge som led i en operation under ledelse af Europol, oplyser svensk politi fredag.

- Der er anholdt 19 personer for kriminalitet, og der er beslaglagt en stor mængde narkotika, mens andre personer er anholdt for hvidvaskning af penge. Der er beslaglagt over et dusin køretøjer og tyvekoster til en værdi af næsten 3,5 millioner kroner, oplyser det svenske politi ifølge AFP.

- Europol s aktion fandt sted i dagene 23.-25. maj i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen og Sverige, hedder det.

- Politiet foretog anholdelser af tre personer fra et internationalt kriminelt netværk, mens seks andre blev anholdt for at have overtrådt nationale udlændingelove.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt de beslaglagte tyvekoster var der stjålne cykler for adskillige millioner kroner samt en stjålen yacht.

- Vores fokus har været rettet mod de pågældende personers ind- og udrejser af lande i forbindelse med kriminalitet og på at forhindre kriminelle planer og endelig på at holde personer ude fra lande, hvor de ikke havde ret til at opholde sig, siger den svenske politichef Mats Palmgren, som ledede aktionen,

Han roser de omfattende udvekslinger af informationer mellem de lande, som var involveret i aktionen.

I alt blev næsten 15.000 personer og omkring 5000 køretøjer kontrolleret. Der er blevet afsløret fiktive firmaer, falske fragtsedler og ikke udpakkede smuglervarer direkte fra importøren.

Palmgren fremhæver et eksempel fra Örebro, hvor politi stoppede en lastbil, som transporterede to dyre elbiler af mærket Tesla. De viste sig at være norske ejede, som endnu ikke havde opdaget, at de var blevet stjålet fra dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Palmgren udtrykker håb om, at den indsats, der blev ydet under operationen, vil gøre det klart, at sådanne mindre internationale politiaktioner kan føre til omfattende resultater.

- Hvis vi kan opnå sådanne resultater på to eller tre dage, hvad ville det så ikke blive til, hvis vi gjorde det 365 dage om året. Det ville gør en betydelig forskel, siger han.

I Sverige var toldmyndigheder, kystbevogtning og Post-og telestyrelsen også inddraget i aktionen, skriver TT.

/ritzau/dpa