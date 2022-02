Russisk invasion har ført til over 1000 sårede i Ukraine. Mindst 198 civile er dræbt, oplyser ministerium.

Mindst 198 civile ukrainere meldes dræbt under invasion

Mindst 198 civile ukrainere, herunder tre børn, er blevet dræbt som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Det oplyser Ukraines sundhedsministerium lørdag formiddag.

Ifølge ministeriet er 1115 mennesker såret, heriblandt 33 børn.

Efter den første dags kampe oplyste Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at 137 ukrainere var blevet dræbt. Her henviste han til både civile og soldater. Det oplyste han kort før midnat torsdag.

Den russiske invasion af Ukraine begyndte natten til torsdag. Det skete, efter at vestlige stormagter, herunder USA, længe havde advaret om, at et russisk angreb på Ukraine var nært forestående.

Det havde Rusland gentagne gange afvist at have planer om. Men natten til torsdag begyndte Rusland at rykke styrker over grænserne til Ukraine.

Det begyndte i det østlige Ukraine. Her meddelte Rusland, at landet ville hjælpe ukrainske udbryderrepublikker mod ukrainske "aggressioner".

Siden har kampene bevæget sig længere ind i landet.

Lørdag er der meldinger om eksplosioner i den ukrainske hovedstad, Kiev.

Her opfordres indbyggere til at holde sig fra vinduer. De skal desuden være opmærksomme på vildfarne projektiler.

Nattens russiske offensiv har tilsyneladende haft som et af målene at sikre kontrol over eller ødelægge kraftværker og dermed forstyrre strømforsyningen.

Russiske myndigheder oplyser lørdag morgen, at det har udset sig Ukraines militære infrastruktur som mål. De militære anlæg bliver angrebet med krydsermissiler, der affyres både fra land og fra krigsfartøjer.

Præsident Zelenskij oplyser lørdag, at vestlige lande har aftalt at sende mere hjælp til Ukraine. Blandt andet i form af flere våben. Han understreger, at Ukraine vil forsvare sig mod de russiske angreb.

- Jeg er her. Vi vil ikke lægge vores våben. Vi vil forsvare vores stat, siger han lørdag morgen.

/ritzau/Reuters