Mindst 20 diamantarbejdere dræbt i trafikulykke i Sydafrika

Mindst 20 minearbejdere fra diamantselskabet De Beers er søndag blevet dræbt i en trafikulykke i Sydafrika.

Det oplyser lokale embedsmænd.

Bussen, der var involveret i ulykken, fragtede ansatte fra minen Venetia, der er en af de største i landet, da den kolliderede med en lastbil.

Ulykken skete om eftermiddagen lokal tid omkring 25 kilometer fra minen, som ligger ved byen Musian, der grænser op til nabolandet Zimbabwe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er uklart, hvordan kollisionen opstod.

Sydafrikas vejnetværk er blandt de bedste på kontinentet, men landet har samtidig en af de værste statistikker over trafikulykker med døden til følge.

De Beers har stået for driften af minen Venetia i over 30 år. Over 40 procent af Sydafrikas diamantproduktion stammer herfra.

I alt beskæftiger minen over 4300 personer - heriblandt mange lokale.

Det var engang den største åbne mine i landet, før De Beers investerede to milliarder dollar - omkring 14 milliarder kroner - i et underjordisk projekt med det formål at få adgang til de mere svært tilgængelige diamanter.

I juli startede produktionen i den nye underjordiske mine.

Artiklen fortsætter under annoncen

En anden ulykke ramte Sydafrika i august, da mindst 73 mennesker omkom i en brand i en femetagers bygning i Johannesburg.

Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, har kaldt det "en stor tragedie".

Han har udtrykt håb om, at når årsagen til branden er opklaret, så vil man arbejde på at forhindre andre lignende ulykker.

Johannesburg har ifølge hjemmesiden World Population Review over seks millioner indbyggere. Det gør den til Sydafrikas største by.

Sydafrika har en befolkning på omkring 60 millioner.

/ritzau/AFP