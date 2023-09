Mindst 20 dræbt i eksplosion ved brændstofdepot i Nagorno-Karabakh

Mindst 20 er dræbt i en eksplosion, som fandt sted mandag ved et brændstofdepot i Nagorno-Karabakh.

Det oplyser lokale armenske myndigheder tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der har tidligere været meldinger om døde i eksplosionen, men uden at myndighederne kom med oplysninger om antallet af døde.

290 er blevet bragt på hospitaler, tilføjer myndighederne, og dusinvis er "stadig i kritisk tilstand".

Eksplosionen skete ifølge Nagorno-Karabakhs indenrigsministerium på en vej mellem hovedstaden Stepanakert og byen Askeran. Det oplyste ministeriet mandag.

- Redningsmandskab og læger arbejder på stedet, lød det videre.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der har forårsaget eksplosionen.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at eksplosionen er sket på en benzintank.

Tusindvis af etniske armeniere har forladt Nagorno-Karabakh og har krydset grænsen til Armenien.

Flugten sker, efter at Aserbajdsjan har taget kontrol med området. Det ligger i Aserbajdsjan, men har været under armenske separatisters kontrol i over 30 år.

/ritzau/