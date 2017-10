Mindst 50 meldes dræbt af lastbilbombe i Mogadishu

Indbyggerne i den somaliske hovedstad melder, at det kan være den kraftigste selvmordsbombe i byen nogensinde.

Somalias hovedstad, Mogadishu, er ramt af en kæmpe eksplosion.

Politiet siger, at det er en selvmordsbombe, der er røget i luften. Bomben var i en lastbil.

Mindst 50 mennesker meldes dræbt, og 80 er blevet såret, siger polititalsmanden Mohamed Dahir til det tyske nyhedsbureau dpa.

Der kan være tale om den kraftigste selvmordsbombe nogensinde i Mogadishu.

Talsmanden siger, at de fleste ofre er civile.

Ahmed Hassan var vidne til eksplosionen, og han fortæller, at busser blev ramt af bomben og ødelagt.

- Døde mennesker lå rundt omkring. Jeg har aldrig set så frygteligt et angreb. Det er som et jordskælv, når man ser på de ødelæggelser, bomben har forårsaget, siger han.

Det tyske nyhedsbureau skriver, at bygninger flere hundrede meter væk fra eksplosionen er blevet beskadiget. Vinduer er blæst ud, ruder er smadret.

To timer efter lastbilbomben blev hovedstaden ramt af endnu en bombe. Den eksploderede ifølge Reuters i byens Madina-distrikt.

En politimand siger, at det var en bilbombe, som dræbte to. En mistænkt bombemand er anholdt.

Eksplosionen fra lastbilen syntes at være rettet mod et hotel på en travl gade i Hodan-distriktet.

Her ligger Safari-hotellet, der er populært blandt somaliere, som er på besøg fra udlandet, regeringsansatte og pressefolk.

Mohamed Hussein, kaptajn i politiet, siger, at politiet begyndte at følge efter lastbilen, da den så mistænkelig ud.

For nylig har den ekstremistiske gruppe al-Shabaab optrappet angreb på militærbaser i det sydlige og centrale Somalia.

Ingen havde endnu sent lørdag aften taget skylden for lastbilbomben, men al-Shabaab har tidligere gennemført bombesprængninger mod højt profilerede mål i Mogadishu.

Bomberne har kostet mange menneskeliv.

Lørdagens dødelige bombe kom to dage efter, at ledelsen af USA's Afrika Kommando var i Mogadishu for at mødes med den somaliske ledelse.

Mødet kom samme dag, som Somalias forsvarsminister og hærchef gik af. Der er ikke givet forklaring på deres afgang.

USA har i løbet af i år optrappet angreb med droner på militante fra al-Shabaab, der sættes i forbindelse med terrororganisationen al-Qaeda.

Al-Shabaab bekæmper ikke alene Somalias militær. Militsen kæmper også mod militærstyrken på 20.000 mand fra Den Afrikanske Union.

/ritzau/AP