Mindst 20 småbørn mister livet i skolebrand i Niger

Adskillige børn fra en daginstitution i Niger er døde, efter at der gik ild i stråtag på deres klasseværelse.

Mindst 20 små børn har tirsdag mistet livet efter en brand i en skole i det vestafrikanske land Niger.

Det oplyser embedsfolk i regeringen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Børnene blev fanget, da der gik ild i stråtaget på deres klasseværelse. Skolen ligger i et fattigt nabolag i hovedstaden Niamey.

- Mindst 20 er døde. De fleste af dem små børn, siger lederen af Nigers brandmyndigheder, oberst Bako Boubacar, ifølge Reuters.

Han tilføjer, at årsagen til branden stadig er ukendt.

En funktionær fra Nigers lærerforening oplyser, at skolen i nabolaget Pays Bas har omkring 800 elever - heriblandt flere, der går i børnehaveklasse.

- Branden startede tilsyneladende omkring porten ind til skolen. Uden en nødudgang blev mange fanget, og flere elever var nødt til at klatre over muren ind til skolen for at undslippe.

- De fleste af de døde var børn fra skolens daginstitution, siger Mounkaila Halidou ifølge Reuters.

En anden tjenestemand i Nigers brandvæsen siger, at der gik ild i mindst 21 stråtagshytter under branden.

- Redningsfolk ankom hurtigt til stedet og slukkede branden, men den var enormt kraftfuld. Børnene var ikke i stand til at undslippe, siger chef for brandvæsnet Sidi Mohamed ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge flere vidner brød branden ud omkring klokken 16 lokal tid.

Nigers premierminister, Ouhoumoudou Mahamadou, ankom senere til stedet for at udtrykke sin medfølelse over for børnenes forældre.

Niger er ifølge FN's Human Development Index verdens fattigste nation.

Myndighederne i landet har bygget tusindvis af stråtagshytter til at fungere som klasseværelser, hvor børn ofte har deres pladser på gulvet.

Ifølge AFP er det ikke unormalt, at der går ild i bygningerne på grund af de brandbare materialer. Ulykkerne har dog sjældent vist sig at være dødelige.

/ritzau/