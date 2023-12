Mindst 200 personer meldes dræbt i Gaza de seneste 24 timer

Ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza, har mindst 200 personer mistet livet som følge af israelske bombardementer i Gaza de seneste 24 timer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker, mens USA har presset på for at dets allierede skal gøre mere for at beskytte civile, og opfordringen til Israel om at holde igen med bombardementer generelt vokser.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har forsøgt at presse den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, til at gøre mere for at beskytte civile.

Artiklen fortsætter under annoncen

Biden fortalte lørdag journalister, at han havde haft en "lang snak" med den israelske leder.

I en udtalelse fra Det Hvide Hus lyder det, at de to blandt andet har talt om målene og faserne i den israelske militære operation samt vigtigheden af, at israelske gidsler løslades.

Kampene er i øjeblikket centreret omkring Gaza By og den sydlige by Khan Younis. Begge steder betragtes som højborge for Hamas-bevægelsen.

Efter forlydender om hårde bombardementer kunne grå og sort røg ses stige til vejrs over både den nordlige del af territoriet samt Khan Younis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Israel tog Hamas omkring 240 gidsler med sig tilbage til Gazastriben, da gruppen gennemførte et blodigt angreb mod Israel 7. oktober. Her blev omkring 1200 mennesker dræbt, størstedelen civile.

Samme dag indledte Israel en storstilet offensiv mod Hamas i Gazastriben. I første omgang bestod offensiven af luftangreb, og siden blev der indsat styrker på landjorden.

Israel fortsætter sin offensiv i Gazastriben. Det samlede dødstal siden 7. oktober er oppe på 20.258. Yderligere 53.688 er blevet såret, meddeler sundhedsministeriet i Gaza.

/ritzau/