Mindst 22 civile er dræbt i flygtningelejr i DRCongo

Røde Kors siger, at den bevæbnede gruppe Codeco har dræbt mange civile i lejr i det nordøstlige DRCongo

Et angreb på en flygtningelejr i den nordøstlige del af DRCongo har kostet mindst 22 civile livet, oplyser en talsmand for Røde Kors, Mambo Bapu Mance.

Han beskylder den bevæbnede gruppe Codeco for at have udført angrebet, som fandt sted søndag.

For en uge siden blev 29 personer dræbt i samme lejr.

Mambo Bapu Mance siger, at 20 af de dræbte blev begravet øjeblikkeligt i to fælles grave, mens to andre af de dræbte, blev begravet senere.

En talsmand for den respekterede overvågningsgruppe KST, der har hovedkvarter i USA, bekræfter, at antallet af dræbte er 22.

En militær talsmand i regionen, løjtnant Jules Ngongo, siger, at oprørere fra Codeco er blevet drevet tilbage. Han oplyser ikke yderligere detaljer.

I Bruxelles siger EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell Fontelles, at der må slås hårdt ned på gerningsmændene.

- EU fordømmer dette nye skrækkelige angreb, som er udført af en milits mod civile, hvoraf de fleste var internt fordrevne.

Ituri-provinsen i det nordøstlige DRCongo er rigt på guld. En voldsspiral blev indledt i regionen i 2017, da Codeco blev dannet. Gruppen er siden blev opsplittet i to.

Myndighederne har siden maj kæmpet mod Codeco og andre oprørere i Ituri og naboprovinsen Nord Kivu. Civile myndigheder er udskiftet med militær og politi.

Ved to andre angreb lørdag i Ituri, blev mindst ni civile dræbt, siger lederen af en borgerrettighedsgruppe, Isaac Nyakuklinda, til AFP.

