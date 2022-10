Mindst 22 er døde i jordskred i Venezuela

Huse er revet med af vandmasserne i det centrale Venezuela, efter at fem floder er gået over deres bredder.

Mindst 22 mennesker er omkommet og 52 er savnet efter jordskred i Venezuela. Det oplyser landets vicepræsident, Delcy Rodriguez, søndag.

Fem floder i den centrale del af landet er gået over deres bredder efter kraftig regn, siger hun.

Vandmasserne har søndag skyllet store træstammer og store mængder mudder fra bjergene i området ned over byen Tejerias. Den ligger omkring 65 kilometer sydvest for hovedstaden Caracas.

De store oversvømmelser har ødelagt huse, virksomheder og marker i regionen, siger vicepræsidenten i en tale på tv.

Artiklen fortsætter under annoncen

De pumper, der skal sørge for strøm til drikkevandsforsyningen i byen, er skyllet væk af vandmasserne, tilføjer hun.

I første omgang har myndigheder og redningsmandskab fokus på at finde overlevende, der stadig er fanget under bunker af mudder og sten i hele byen.

Militæret er sat ind for at hjælpe redningsmandskab med at lede efter de mange savnede.

- Vi har mistet drenge og piger, siger vicepræsidenten.

- Det, der er sket i byen Tejerias, er en tragedie.

Redningsmandskab fortæller til venezuelansk tv, at vandet fra en af de oversvømmede floder skyllede adskillige huse, forretninger og et slagteri med sig.

Også indbyggerne i tre andre delstater i det centrale Venezuela er vågnet op til store oversvømmelser søndag morgen. Men her er der ikke meldinger om dødsofre, siger Delcy Rodriguez.

Med de seneste dødsofre har mindst 40 mennesker mistet livet i de seneste ugers oversvømmelser og jordskred, der er forårsaget af vejrfænomenet La Nina.

/ritzau/Reuters