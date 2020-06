Mindst 23 civile dræbt i angreb mod marked i Afghanistan

Flere børn er blandt de dræbte ved angreb i Helmand-provinsen, som Taliban anklages for at stå bag.

Mindst 23 civile er dræbt, efter at flere eksplosioner mandag har ramt et marked i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

Det siger lokale embedsmænd. De beskylder Taliban-bevægelsen for at stå bag.

Ud over de mange dræbte er 15 mennesker såret, oplyser guvernørens kontor og den afghanske hær i hver sin meddelelse.

De første raketter ramte markedet i Sangin-distriktet i Helmand omkring klokken 9.00 mandag morgen lokal tid.

Et øjenvidne fortæller, at en af raketterne landede i et område, hvor børn legede.

Derefter eksploderede en bilbombe, lyder det fra guvernørens kontor, der i lighed med hæren beskylder Taliban for at stå bag.

Foruden de mange civile er også to talibanere dræbt, meddeler guvernørens kontor.

Præsident Ashraf Ghani fordømmer angrebet, som ifølge ham også har kostet flere børn livet.

Det seneste blodige angreb kommer, inden at Taliban og Afghanistans regering efter planen skal mødes til fredsforhandlinger.

- Den afghanske regering opfordrer endnu en gang Taliban til at opgive vold og lytte til folkets krav om at stoppe kampene og begynde forhandlingerne, siger Ghani i en udtalelse.

Taliban afviser at stå bag angrebet og retter i stedet skylden mod den afghanske hær.

Den militante bevægelse kontrollerer store dele af Helmand-provinsen. Det er her, at danske soldater var indsat i en årrække.

