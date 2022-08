Mindst 23 dræbt og 140 såret i nye sammenstød i Libyen

Mindst 23 mennesker er blevet dræbt i sammenstød mellem rivaliserende fraktioner på tværs af Libyens hovedstad, Tripoli, lørdag. 140 andre er blevet såret i kampene.

Det oplyser sundhedsministeriet i byen sent lørdag aften.

Natten til lørdag gav lyden af skud og eksplosioner genlyd i Tripoli. Kampene fortsatte i løbet af lørdagen, hvor indbyggerne i Tripoli kunne se røg stige op fra de ødelagte bygninger i byen.

Videoer på internettet viser udbrændte biler, bygninger med skudhuller og en enkelt moské, der står i brand.

En politisk krise har udløst de seneste sammenstød, der har vakt fornyet frygt for, at Libyen igen kan være på vej ind i en stor konflikt.

De to rivaliserende regeringer i det nordafrikanske land giver hinanden skylden for at have udløst krisen.

Den FN-støttede samlingsregering i Tripoli, der ledes af premierminister Abdulhamid al-Dbeibah, udfordres af en rivaliserende regering med tidligere indenrigsminister Fathi Bashagha i spidsen.

Bashagha har støtte fra Libyens parlament og krigsherren Khalifa Haftar. Dbeibahs regering er indsat som led i en fredsproces, der ledes af FN.

Bashagha mener, at samlingsregeringens mandat er udløbet. Men han har indtil videre ikke kunnet få lov til at overtage regeringsmagten, fordi Dbeibah kun vil overdrage magten til en regering, der udspringer af et valg.

Der har været forhandlinger om at holde valg sidst på året. Men ifølge Dbeibah har Bashagha i sidste øjeblik forladt forhandlingerne og vil nu angiveligt indtage Tripoli med vold.

I de seneste måneder er der sket en optrapning af volden i landet.

FN har opfordret parterne til omgående at indstille kamphandlingerne, mens den amerikanske ambassade i Libyen erklærer sig "meget bekymret" over udviklingen.

Libyen har været præget af uroligheder, siden landets mangeårige leder Muammar Gaddafi blev væltet i 2011 og siden dræbt.

/ritzau/AFP