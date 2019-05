Mindst 26 dræbt i weekendens Gaza-kampe

For første gang i fem år er civile israelere dræbt af raketter fra Gaza. Kampene ser ikke ud til at stilne af.

Siden lørdag er 22 palæstinensere dræbt af israelske luftangreb mod Gaza, heriblandt mindst otte medlemmer af de militante grupper Hamas og Islamisk Jihad.

Militante palæstinensere har i weekenden skudt over 600 raketter ind i det sydlige Israel og dræbt mindst fire civile her.

Det er status efter en blodig weekend, hvor den voldsomme optrapning i konflikten mellem Israel og den palæstinensiske enklave har vakt frygt for en ny krig.

De fire israelske ofre er de første siden krigen i 2014, der mister livet på grund af de palæstinensiske raketangreb.

Militante palæstinensere har truet med at sende raketter længere ind i Israel.

Islamisk Jihad, der er den væbnede gren af Hamas, har meddelt, at den er klar til at "gå ind i en åben konfrontation og kan åbne en bredere front for at forsvare vort land og vort folk".

Samtidig er israelske soldater samlet i større antal ved grænsen til Gaza. Dermed er der ikke tegn på, at kampene stilner af foreløbig.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, holdt søndag aften krisemøde med sit sikkerhedskabinet. Efter mødet fik hæren ordre på at "fortsætte sine angreb" og derudover afvente yderligere ordrer.

Blandt de dræbte på palæstinensisk side er to gravide kvinder og to små børn.

Israel siger også, at en Hamas-kommandant, der har været involveret i at overføre penge fra Iran til den palæstinensiske bevægelse, er dræbt.

Søndag aften meddelte det israelske militær, at der er skudt over 600 raketter fra Gaza mod Israel. Langt størstedelen er landet i åbne områder eller er blevet skudt ned af det israelske raketforsvarssystem.

Men over 30 af raketterne er landet i beboede områder i nogle af Israels byer.

De dræbte er alle fire israelske mænd. Derudover er 66 israelere såret, heraf tre alvorligt, meddeler politiet.

Israels militær meddeler, at det har ramt 250 mål i Gaza som reaktion på de palæstinensiske raketaffyringer. Blandt andet har de israelske angreb ramt våbenlagre og tunneler, siger militæret.

/ritzau/AP