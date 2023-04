Mindst 26 omkommet under ekstreme storme i USA

Antallet af omkomne under det ekstreme uvejr med voldsomme tornadoer, der fredag og lørdag ramte USA, stiger fortsat. Mindst 26 mennesker meldes søndag formiddag dansk tid omkommet, og hundredvis er blevet kvæstet, rapporterer CNN og BBC.

Omfanget af ødelæggelser og skader kendes endnu ikke af myndighederne.

Over 610.000 hjem og virksomheder var uden el sent lørdag lokal tid. The Washington Post skriver, at der har været rapporteret om over 60 tornadoer.

Mindst 85 millioner indbyggere blev berørt af uvejret, som hærgede en række delstater fra Wisconsin i nord til Mississippi i syd. Huse blev ødelagt og veje blev blokeret af væltede træer, nedfaldne elkabler og væltede biler.

Den lille by Wynne i Arkansas blev ramt af en tornado som forvoldte næsten ufattelige ødelæggelser.

- Jeg er dybt ulykkelig over, at vores by blev ramt så hårdt. Vores skole er væk, min kirke er væk, fortalte Heidi Jenkins lørdag. Hun driver en skønhedssalon i byen, som har omkring 8000 indbyggere.

Tagene blev flået af en række hus, og i de huse, som ikke blev voldsomt raseret, var vinduerne knust.

Mindst fire lokale indbyggere blev dræbt. Redningsmandskab gik fra hus til hus for at være sikre på at få alle ud.

- Byen blev kløvet på midten - fra øst til vest, siger Wynnes borgmester, Jennifer Hobbs, til CNN.

Stormsystemerne ramte lørdag navnlig østkysten med torden, haglvejr og voldsomt stormvejr. Uvejret vil ifølge meteorologene fortsætte søndag.

Arkansas blev hårdt ramte mange steder, og delstatens guvernør, Sarah Huckabee Sanders, har indført nødretstilstand og sat nationalgarden ind i oprydningsarbejdet.

Hun har samtidig konsulteret præsident Joe Biden, som har lovet hurtig hjælp fra de føderale myndigheder.

Biden besøgte fredag byen Rolling Fork i Mississippi - et af de områder, der blev hårdest ramt af ekstremt vejr sidst uge.

I delstaten Illinois blev én person dræbt under en kraftig storm, der fik taget på et teater i byen Belvidere til at kollapse fredag aften lokal tid. Ulykken skete på Apollo Theatre under en heavy metal-koncert med bandet Morbid Angel, rapporterede flere medier ifølge AP.

Tornadoer er almindelige i USA - navnlig i de centrale og sydlige dele af landet. I december 2021 blev omkring 80 mennesker dræbt af tornadoer i Kentucky.