Mindst 54 dræbt ved fejlslagent angreb i Syrien

Uklart hvem der stod bag fejlslagent luftangreb mod Islamisk Stat, som kostede mange civile livet.

Mindst 54 mennesker - herunder både civile og militante - er blevet dræbt ved luftangreb i den syriske provins Deir Ezzor nær grænsen mod Irak.

Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ifølge Reuters.

Bombeangrebet var rettet mod ekstremistgruppen Islamisk Stat (IS), men det ramte en gruppe civile.

Irakiske kampfly har den seneste tid bombet i det østlige Syrien. Det er uklart, om angrebet torsdag aften blev udført af Irak eller af den USA-ledede alliance mod IS.

Det statslige syriske nyhedsbureau, Sana, rapporterer, at over 30 civile blev dræbt ved angrebet, som det beskylder den amerikanskledede alliance for at stå bag.

Provinsen Deir Ezzor er delvist kontrolleret af den syriske hær, som støttes af blandt andet Rusland, og delvist kontrolleret af den amerikanskledede koalition.

Begge parter har hver især kæmpet mod Islamisk Stat, der indtil sidste år havde kontrollen over området.

Det er over syv måneder siden, Islamisk Stat blev erklæret besejret i Raqqa.

Konflikten begyndte i marts 2011, da fredelige demonstranter inspireret af Det Arabiske Forår krævede mere demokrati.

Præsident Bashar al-Assads regeringsstyrker mødte demonstranterne med åben ild, vold og massearrestationer.

Konflikten udviklede sig for alvor til åben borgerkrig, da den syriske hær 3. februar 2012 indledte et bombardement af landets tredjestørste by, Homs, for at drive oprørere ud.

/ritzau/AFP