65 dræbt ved begravelse i Nigeria

Boko Haram menes at stå bag angreb, der har kostet 65 sørgende livet i det nordøstlige Nigeria.

65 mennesker er dræbt og ti andre såret i det nordøstlige Nigeria, hvor bevæbnede personer åbnede ild mod deltagere i en begravelse i delstaten Borno lørdag.

Det oplyser en lokal embedsmand dagen efter angrebet.

Tidligere på dagen sagde en indbygger og en sikkerhedskilde, at dødstallet var mindst 30. Men flere omkomne blev fundet senere søndag.

- Der er 65 døde og ti sårede, siger lederen af det lokale styre, Muhammed Bulama.

Den militante gruppe Boko Haram menes at stå bag angrebet.

Tre bevæbnede mænd på motorcykel begyndte lørdag at skyde mod en gruppe mænd, der var på vej hjem fra begravelsen, som fandt sted i en anden landsby.

Efter at have åbnet ild mod deltagerne ved en begravelse fortsatte de militante personer og angreb en anden landsby, oplyser sikkerhedskilden.

Lederen af en lokal milits sagde lørdag til nyhedsbureauet AFP, at 23 mennesker blev dræbt.

Det var overlevende fra angrebet, der slog alarm til lokale militser.

Boko Haram har tidligere stået bag lignende angreb i Nganzai-distriktet.

Gennem de seneste omkring ti år har den islamistiske bevægelse kæmpet en blodig oprørskamp for at få en selvstændig stat i det nordøstlige Nigeria.

Tusindvis af mennesker har mistet livet i gruppens angreb, og omkring to millioner indbyggere er blevet drevet på flugt fra deres hjem.

Ud over Boko Haram kæmper også en anden oprørsgruppe, Islamisk Stat i Vestafrika, i Borno-delstaten.

Begge grupper har i de seneste måneder optrappet antallet af angreb mod civile.

Så sent som torsdag angreb Boko Haram en lejr for nogle af de mange fordrevne indbyggere i Nigeria. Her dræbte gruppen to indbyggere og plyndrede fødevarelagre.

Forinden havde de militante stukket ild til en militærbase, skriver AFP.

Nigerias militær har afvist at kommentere oplysningerne. En embedsmand fra delstaten bekræfter dog, at angrebene har fundet sted, men afviser at sige noget om, hvor mange der er blevet dræbt.

/ritzau/AFP