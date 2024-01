Mindst 30 er døde efter jordskælv i Japan

Mindst 30 er døde i Japan efter flere jordskælv, heriblandt et med en størrelse på 7,6.

Det melder lokale myndigheder ifølge den nationale tv-kanal NHK, skriver nyhedsbureauet Reuters tirsdag morgen dansk tid.

Japans premierminister, Fumio Kishida, sagde tidligere tirsdag lokal tid, at arbejdet med at redde dem, som er påvirket af jordskælvet, er et kapløb mod tiden.

Styrker fra landets hjemmeværn er allerede blevet sendt til de områder, der er mest påvirkede af skælvene.

Ud over det store skælv med en beregnet størrelse på 7,6, som ramte landets vestkyst, blev landet også ramt af et med en beregnet størrelse på 6.

Ifølge landets meteorologiske institut blev Japan mandag ramt af i alt 155 jordskælv. Størstedelen var med en beregnet størrelse på mere end 3.

Præfekturet Ishikawa, hvor det største af jordskælvene fandt sted, er desuden blevet underlagt nyt jordskælvsvarsel tirsdag morgen lokal tid.

Umiddelbart efter blev der udsendt varslinger om tsunamier - både fra Japan og fra Syd- og Nordkorea. De blev senere afblæst.

Det var de første alvorlige advarsler af denne art siden en jordskælvs- og tsunamikatastrofe i marts 2011 i det nordøstlige Japan.

Jordskælv er hyppige i Japan. Det skyldes landets placering på randen af tre tektoniske plader. Af samme årsag er de fleste bygninger i landet konstrueret til at kunne modstå selv relativt kraftige rystelser.

Skælvet i 2011 i det nordøstlige Japan havde en størrelse på 9. Det skabte bølger, der nogle steder var op til ti meter høje.

De høje bølger og selve jordskælvet resulterede i massive ødelæggelser mange steder i landet. Mere end 15.000 mennesker mistede livet.

Helt galt gik det ved atomkraftværket Fukushima, der mistede strømmen og dermed muligheden for at nedkøle reaktorerne. Det førte til udslip af store mængder radioaktivt materiale, som forurenede store områder.

