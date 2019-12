Dødstal efter fabriksbrand i Indien stiger til 43

Mindst 43 personer er omkommet i en fabriksbrand i New Delhi. Det skriver avisen The Times of India.

Mindst 43 personer er søndag omkommet i en fabriksbrand i Indiens hovedstad, New Delhi.

Det oplyser politiet ifølge avisen The Times of India.

Antallet af omkomne forventes ifølge politiet at stige.

Branden brød ud i en fabrik i de tidlige timer søndag morgen i millionbyens gamle kvarter.

- Vi har siden reddet omkring 50 personer, siger Sunil Choudhary, vicechef for brandvæsenet i New Delhi, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Branden er slukket, men redningsarbejdet fortsætter, oplyser han.

- Der var fabriksarbejdere, som sov inde i denne fire- eller femetagers bygning, siger han.

En politikommissær oplyser, at hovedparten af de omkomne sov, da branden brød ud.

Mange fabrikker og mindre fremstillingsvirksomheder i Indiens storbyer er ofte placeret i byernes ældre og tæt bebyggede kvarterer, hvor grundpriserne er lavere end i moderne industriområder.

Ofte benytter fabriksarbejderne muligheden for også at overnatte i de bygninger, hvor de arbejder, for at spare penge.

/ritzau/AFP