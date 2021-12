Mindst 30 migranter er omkommet i græsk farvand på tre dage

Den græske kystvagt har fundet 16 døde migranter, der befandt sig på en båd, som sent fredag aften forliste og gik til bunds i Det Ægæiske Hav nær øen Paros.

Det oplyser kystvagten tidligt lørdag.

Det er den tredje af den slags tragedier i farvandet siden onsdag.

Dermed har mindst 30 personer mistet livet de seneste tre dage i forsøget på at nå frem til europæisk fastland.

Torsdag døde mindst 11 migranter, efter at deres båd stødte på grund ud for den græske ø Antikythera.

I løbet af natten til fredag blev 90 andre reddet i land. Blandt dem var 27 børn og 11 kvinder.

Der ledes fortsat også efter overlevende fra et andet forlis onsdag, hvor en lille båd kæntrede ud for den græske ø Folegandros. Indtil nu er der samlet tre lig op fra havet.

13 mennesker blev reddet i land, mens adskillige andre fortsat er savnet, meddeler græske myndigheder.

De overlevende har givet forskellige oplysninger til den græske kystvagt om, hvor mange mennesker der var med båden. Nogle siger 32, mens andre sætter antallet til omkring 50.

Ifølge de udsagn kan yderligere mindst 16 migranter altså have mistet livet.

Blandt de 16 døde i fredagens forlis, der skete cirka otte kilometer fra øen Paros, er tre kvinder og en baby.

63 andre personer fra båden er bragt i sikkerhed i en omfattende redningsindsats natten til lørdag bestående af fem patruljebåde fra kystvagten, ni private fartøjer og ét militærfly.

Fredag kom kystvagten i Grækenland også en båd med 92 mænd og drenge om bord til undsætning, efter at den var stødt på grund nær en kyst.

Alle personer blev reddet, og tre personer, der flygtede fra båden til fods, er senere blevet anholdt på mistanke om menneskesmugling.

FN vurderer, at over 2500 mennesker alene i år er omkommet eller forsvundet på havet i forsøget på at komme fra Afrika eller Mellemøsten og videre til Europa.

Ruten fra Tyrkiet til de græske øer var særligt flittigt benyttet i 2015. Næsten en million mennesker - først og fremmest syrere - kom ind i EU det år efter at være sejlet fra Tyrkiet til Grækenland.

/ritzau/AFP