Mindst 35 døde og 100 såret i gaseksplosion i Nigeria

Præsidenten for Nigerias senat, Bukola Saraki, kalder en dødelig gasulykke i byen Lafia for "forfærdelig".

Mindst 35 mennesker er omkommet og over 100 såret, efter en gastank mandag eksploderede i Nigeria.

Det bekræfter myndighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Eksplosionen skete ved en benzinstation i byen Lafia, der er hovedstaden i delstaten Nasarawa. En lastbil var ved at tømme sin tank for gas, da den eksploderede, oplyser landets kriseberedskab, Sema.

- 35 personer er bekræftet døde, og over 100 er såret. Størstedelen omkom, fordi de skyndte sig hen til ulykkesstedet for at se, hvad der foregik, siger Usman Ahed, konstitueret direktør i Sema.

Taxachaufføren Yabuku Charles var med til at evakuere folk i området. Han fortæller til nyhedsbureauet AP, at han så mange døde og sårede i nærheden af benzinstationen.

I et opslag på Twitter kalder præsidenten for landets senat, Bukola Saraki, gasulykken for "forfærdelig".

Han skriver samtidig, at han har besøgt overlevende fra ulykken.

/ritzau/