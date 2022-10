Mindst 35 dræbt og 82 såret ved angreb på skole i Kabul

Antallet af dræbte ved et selvmordsangreb på en skole i den afghanske hovedstad Kabul er lørdag steget til mindst 35, oplyser FN.

I tidligere meldinger om angrebet, der skete fredag, er antallet af dødsofre blevet opgivet til mindst 19.

Antallet af sårede bliver lørdag opgivet af FN til at være på mindst 82.

En selvmorder bragte en bombe til eksplosion i et klasseværelse på en uddannelsesinstitution. Det skete, da unge elever var i gang med en prøveeksamen for at forberede sig til optagelsesprøven på universitetet.

Angrebet fandt sted i bydelen Dasht-e-Barchi i det vestlige Kabul. Bydelen er hjemsted for en stor befolkning af Afghanistans hazarafolk.

Hazara er en etnisk minoritet i Afghanistan. De er primært praktiserende shiamuslimer i en land, som overvejende er sunnimuslimsk.

Den væbnede islamistiske bevægelse Taliban, som tog magten i Afghanistan for godt et år siden, praktiserer desuden en meget striks og konservativ form for sunniislam.

Ifølge AFP har Afghanistans shiamuslimer været udsat for diskrimination i mange årtier. Taliban-styret er også blevet beskyldt for voldsom diskrimination mod befolkningsgruppen.

En talsmand fra Afghanistans indenrigsministerium, Abdul Nafy Takor, skrev tidligere på Twitter, at sikkerhedsfolk var nået frem til stedet. Der er sat en efterforskning i gang.

Talibans tilbagevenden til magten i Afghanistan i august sidste år og Vestens tilbagetrækning fra landet betød enden på en krig, som havde plaget det mellemøstlige land i to årtier.

Men ifølge AFP er der for nylig sket en voldsom stigning i volden i landet. Sikkerhedsforholdene er blevet forværret betydeligt under Talibans styre.

/ritzau/AFP