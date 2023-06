Bandeopgør i kvindefængsel i Honduras efterlader 41 døde

Mindst 41 mennesker er døde i et opgør mellem bander i et kvindefængsel i Honduras tirsdag.

Det er uvist, om alle de dræbte er indsatte.

Det oplyser en talsmand for politiet i det mellemamerikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP.

De voldelige begivenheder fandt sted i kvindefængslet Centro Femenino de Adaptacion Social (Cefas), der ligger omkring 25 kilometer nord for Honduras' hovedstad, Tegucigalpa.

Tilsyneladende har fængslet også været raseret af en brand. De nærmere omstændigheder er endnu uklare.

I de første meldinger fra stedet lød det, at der var fundet 25 forkullede lig, efter at et fangeoprør var brudt ud.

Tilsyneladende er de fleste af ofrene døde på grund af branden.

Myndighederne er nu i gang med at identificere de døde.

Ifølge Delma Ordonez, der repræsenterer flere af de indsattes familier, brød branden ud, da en gruppe bandemedlemmer satte ild til en rivaliserende bandes celle.

Den del af fængslet er "fuldstændig tilintetgjort", fortæller hun til lokale medier ifølge AFP.

Ifølge Delma Ordonez sidder der omkring 900 kvinder i Cefas-fængslet.

Honduras' vicesikkerhedsminister, Julissa Villanueva, lover at slå hårdt ned på volden og har erklæret nødretstilstand omkring fængslet.

- Der er indsat brandmænd, politi og militær, skriver hun på Twitter ifølge AFP.

Det er langt fra første gang, at uroligheder har kostet mange menneskeliv i et fængsel i Honduras.

18 indsatte blev dræbt i et større slagsmål i et fængsel i 2019.

I 2012 døde over 350 mennesker, da der udbrød brand i et andet fængsel i landet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/