Mindst 41 såret under gadekampe i Bangkok

Tirsdag var den hidtil mest urolige dag i Bangkok under bølge af protester, som begyndte i juli.

Mindst 41 mennesker blev såret under demonstrationer i Thailands hovedstad, Bangkok, tirsdag - flere af dem af skud, oplyser hospitalskilder på Erawan Hospitalet.

Ifølge hospitalets tidligere oplysninger blev 12 personer indlagt til behandling, efter at de var blevet udsat for politiets tåregas.

Ud over gadekampe mellem politi og demonstranter var der også voldelige konfrontationer mellem demonstranter og grupper af royalister.

Det var den hidtil mest urolige dag i Bangkok under en bølge af protester, som begyndte i juli, da demonstranter gik på gaden med krav om, at premierminister Prayuth Chan-ocha går af, at der udarbejdes en ny forfatning, og at kong Maha Vajiralongkorns magtbeføjelser begrænses.

Demonstranternes krav om regeringens afgang er vokset i styrke og har bredt sig til flere dele af landet.

