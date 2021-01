Mindst 43 migranter er druknet ud for Libyen

Mindst 43 mænd fra Vestafrika er omkommet, efter at deres båd fik motorstop på vej fra Libyen til Europa.

Mindst 43 afrikanske migranter er druknet ud for Libyens kyst.

Det skriver FN's flygtningeorganisation, UNHCR, og FN's Internationale Organisation for Migration (IOM) i en fælles meddelelse.

Der er indtil videre fundet 10 overlevende efter forliset, der skete tirsdag. De overlevende er bragt til kystbyen Zuwara i det nordvestlige Libyen.

Båden var stævnet ud fra en anden havneby, Zawya, i de tidlige morgentimer tirsdag.

De overlevende har fortalt, at motoren stoppede, og at båden derpå kæntrede i dårligt vejr. Det skete kun et par timer efter, at de var sejlet fra Libyen.

De overlevende, der er fra blandt andet Nigeria og Ghana, har fortalt, at de omkomne alle var mænd fra vestafrikanske lande.

Det er det første forlis på Middelhavet i 2021, skriver de to FN-organisationer.

Det krigsplagede Libyen er en af de primære ruter for migranter, der søger mod Europa.

Hundredvis af mennesker mistede sidste år livet i forsøget på at krydse Middelhavet og nå til et europæisk land.

Både IOM og UNHCR opfordrer til, at EU-landene genoptager deres patruljeringer på Middelhavet.

- Dette tab af liv viser endnu en gang behovet for at genaktivere statsligt ledede eftersøgnings- og redningsaktioner, skriver de to FN-organisationer.

- Det er et hul, som ngo'er og kommercielle fartøjer forsøger at udfylde trods deres begrænsede ressourcer.

/ritzau/