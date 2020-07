Mindst 44 dræbt i kampe i Syrien

Syriske soldater er i kamp mod militante fra Islamisk Stat i et ørkenområde, hvor IS-krigere stadig er aktive.

Sammenstød mellem Islamisk Stat og den syriske hær har kostet mindst 44 liv på begge sider i løbet af to døgn.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), der overvåger situationen i Syrien, til nyhedsbureauet AFP.

Kampene har fundet sted i den centrale Homs-provins siden torsdag aften. 18 syriske soldater og 26 IS-medlemmer er dræbt i kampe eller som følge af russiske luftangreb.

Russiske kampfly støtter den syriske regeringshær fra luften i kampen mod oprørsgrupper i landet.

- Kampene begyndte torsdag aften med et jihadist-angreb mod regimets positioner, siger Rami Abdel Rahman fra SOHR.

Selv om Islamisk Stat sidste år mistede det sidste territorium, som bevægelsen kontrollerede, har adskillige krigere fastholdt en tilstedeværelse i Badia-ørkenen i Syrien.

Herfra foretager de jævnligt angreb mod den syriske regeringshær.

De igangværende kampe foregår omkring byen al-Sukhna, meddeler SOHR. Det ligger lidt nordøst for oldtidsbyen Palmyra, hvor Islamisk Stat for få år siden sprængte flere kulturskatte i luften.

Islamisk Stat opstod i 2014, hvor bevægelsen erklærede at have oprettet et kalifat, der strakte sig over store dele af Syrien og nabolandet Irak.

Men en massiv militær indsats mod islamisterne har ført til, at de har mistet det område, de tidligere kontrollerede.

Krigen i Syrien har kostet mindst 380.000 mennesker livet siden 2011, hvor fredelige demonstrationer gradvist udviklede sig til en mere kompleks krig, som flere lande og en lang række oprørsgrupper er involveret i.

/ritzau/AFP