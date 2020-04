Mindst 47 dræbt ved angreb på landsbyer i Nigeria

Over 300 bevæbnede mænd deltog lørdag i angreb på fem landsbyer i Nigeria.

Væbnede grupper har dræbt mindst 47 mennesker ved simultane angreb på fem landsbyer i det nordlige Nigeria. Det siger en talsmand for landets politi søndag

- Angrebene skete lørdag, og de blev udført af flere end 300 bevæbnede mænd i tre områder i delstaten Katsina, siger talsmanden Gambo Isah.

Angrebene synes at være gengældelse for, at landsbyboere forsøge at bekæmpe de væbnede grupper i den nordvestlige del af Afrikas mest befolkningsrige land.

Store bevæbnede kriminelle grupper har ofte foretaget angreb på landsbyer for at plyndre eller for at bortføre folk for at få udbetale løsesum.

Politi og militær har med vekslende held også forsøgt at bekæmpe grupperne, som sidste år dræbte hundredvis af mennesker.

Militante fra både Boko Haram og Islamisk Stat i Vestafrika er aktive i regionen.

Boko Haram udgør en konstant trussel mod samfund i den nordøstlige del af Nigeria. De har også lanceret offensiver i nabolandene Tchad, Niger og Cameroun.

Boko Haram begyndte sine militante oprør i Nigeria i 2009. Siden er de trængt ind i Nigerias nabolande.

Det vakte opsigt i regionen, at der tidligere i weekenden blev fundet 44 medlemmer af Boko Haram døde i deres celler i et fængsel i Tchad.

Øjensynligt havde de begået selvord, oplyser anklagemyndigheden i Tchad. Obduktioner har ifølge nyhedsbureauet AFP vist, at de militante jihadister var døde af gift.

