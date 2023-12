Mindst 47 er døde i jordskred efter kraftig regn i Tanzania

47 mennesker er døde i jordskred i Tanzania. Det oplyser lokale myndigheder søndag.

Desuden er 85 mennesker kommet til skade.

Alle ofre bor i Manyara-regionen i det nordlige Tanzania.

Dødstallet kan stige yderligere, frygter myndigheder.

De jordskred, der har ramt regionen, er forårsaget af oversvømmelser som følge af usædvanligt store mængder regn.

Vandmasserne har ødelagt veje og anden infrastruktur og har oversvømmet hele landsbyer i både Tanzania og andre østafrikanske lande.

Østafrika har ellers oplevet tørke i længere tid end normalt.

Men for nogle uger siden blev det afløst af kraftige regnskyl og oversvømmelser.

Det skyldes vejrfænomenet El Niño, som også har været på spil i andre lande i regionen. I Somalia er hundredvis af mennesker omkommet og over en million indbyggere tvunget ud af deres hjem.

Tanzanias præsident, Samia Suluhu Hassan, er i disse dage i Dubai for at deltage i klimatopmødet COP28.

Hun siger, at hun har beordret indsættelse af "flere regeringsressourcer for at redde folk".

- Vi er meget chokerede over, hvad der er sket, siger præsidenten i en videobesked fra Dubai.

