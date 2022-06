Mindst 50 mennesker blev dræbt under pinsegudstjeneste i katolsk kirke. Her er, hvad vi ved indtil videre

Hvem var gerningsmændene?

Det er endnu uvist, hvem der stod på angrebet. Delstaten Ondo i den sydvestlige del af Nigeria, som kirken ligger i, er ikke plaget af ekstremistiske grupper i lige så høj grad som den nordlige del af landet, hvor den islamistiske gruppe Boko Haram eksempelvis raserer. Der har været ”relativt fredeligt” i en årrække, skriver The Guardian. Alligevel er det netop ekstremister og bevæbnede bander, som er under mistanke, skriver flere udenlandske medier. Men ingen ekstremistiske grupper eller bander har endnu taget ansvar for angrebet. Øjenvidner fortæller, at der både blev skudt inde i St. Francis Catholic Church og udenfor. Derfor kan det heller ikke fastslås, hvor mange bagmænd der reelt er tale om. Karakteren af de bevæbnede mænds koldblodige gerninger hersker der dog ingen tvivl om. De beskrives som ”afskyelige”, ”hæslige” og ”sataniske”. En af de overlevende, en korsanger, beretter over for BBC, at drabsmændene ”myrdede for tilfredsstillelsens skyld.”