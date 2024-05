Mindst 50 mennesker døde i oversvømmelser i Afghanistan

Mindst 50 mennesker har fredag mistet livet, efter at kraftige oversvømmelser har ramt Baghlan-provinsen i det nordlige Afghanistan.

Der er hovedsageligt tale om kvinder og børn.

Det skriver AFP med henvisning til chefen for provinsens afdeling for håndtering af naturkatastrofer.

Chefen, Hedayatullah Hamdard, tilføjer, at kraftig regn udløste oversvømmelserne. Indbyggerne var ikke forberedte på den pludselige vandstrøm.

Imens leder beredskabspersonale efter mulige ofre under mudderet og murbrokkerne.

Det sker med hjælp fra sikkerhedsstyrker fra den nationale hær og politiet, siger Hamdard.

Derudover er der uddelt telte, tæpper og mad til de personer, der har mistet deres hjem.

Også en talsmand fra indenrigsministeriet siger til Reuters, at mindst 50 er omkommet. Derudover er mere end 100 personer kvæstet.

Talsmanden tilføjer, at der har været oversvømmelser i mere end fem distrikter i Baghlan. Desuden kan over 150 personer ikke komme videre og har brug for akut hjælp.

Ifølge talsmanden forventes der at komme to kraftige storme senere fredag.

Han fortæller videre, at indenrigsministeriet har sendt hold og helikoptere til området. Men på grund af mangel på nattesynslys i helikoptere, kan det være, at operationen ikke lykkes.

Videooptagelser på sociale medier viser ifølge AFP enorme strømme af mudret vand, der oversvømmer veje.

I et videoklip kan man høre børn græde, og en gruppe mænd der kigger på vandmasser, hvor stumper af ødelagt træ og affald fra diverse hjem kan ses, skriver AFP.

Siden midten af april har pludselige stærke oversvømmelser og andre oversvømmelser kostet omkring 100 mennesker livet i ti af Afghanistans provinser, ifølge myndighederne.

Afghanistan - som havde en relativt tør vinter, hvilket har gjort sværere for jorden at absorbere nedbør - er sårbar over for klimaforandringer.

Landet er et af de fattigste i verden og ifølge forskere et af de værst forberedte på at stå over for konsekvenserne af den globale opvarmning, skriver AFP.

