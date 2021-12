Mindst 50 minearbejdere frygtes døde efter jordskred i Myanmar

Et jordskred onsdag fejede adskillige minearbejdere ned i en sø. De savnede spås små chancer for overlevelse.

Omkring 50 mennesker frygtes at være omkommet i et jordskred ved en jademine i det nordlige Myanmar onsdag morgen.

Hidtil er én person bekræftet død, mens adskillige fortsat savnes.

Det oplyser det lokale brandvæsen.

Ulykken skete tidligt onsdag morgen lokal tid, da et jordskred fejede arbejdere fra minen ned i en nærliggende sø og begravede dem under murbrokker og affald.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere onsdag lød vurderingen fra en redningsarbejder på stedet, at mellem 70 og 100 mennesker var savnet.

Det tal nedjusterer brandvæsenet nu.

- Det er svært at vurdere, hvor mange der er savnet, men vi vurderer, at der er tale om mindst 50. Og de har meget små chancer for at overleve, siger Pyae Nyein, der er chef for brandvæsenet i Hpakant, hvor minen ligger.

På billeder lagt på brandvæsenets Facebook-side kan man se mange familier til de savnede minearbejdere stå på bredden af søen. Imens gennemsøger redningsarbejdere vandet.

Redningsarbejdet er blevet indstillet for natten, men vil blive genoptaget torsdag morgen lokal tid.

Hpakant er centrum for Myanmars hemmelighedsfulde jadeindustri.

Dødelige jordskred og andre ulykker forekommer jævnligt i de dårligt regulerede miner i området. Minerne tiltrækker fattige arbejdere fra hele Myanmar på jagt efter ædelsten. Ædelstenene eksporteres primært til Kina.

Økonomisk pres som følge af covid-19-pandemien har trukket endnu flere migranter til jademinerne. Det sker på trods af en konflikt, der er blusset op i Myanmar, efter at landets militær tog magten ved et kup i februar.

I juli sidste år døde 170 mennesker - de fleste af dem migranter - i en af de værste ulykker i Hpakant nogensinde. Det skete, da mineaffald kollapsede ned i en sø.

Omkring 90 procent af verdens jadesten produceres i Myanmar. De fleste kommer fra Hpakant.

/ritzau/Reuters