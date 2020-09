Mindst 50 personer frygtes dræbt i minekollaps i DRCongo

Mindst 50 personer menes at have mistet livet, efter at en guldmine er kollapset i DRCongo.

En guldmine er kollapset i byen Kamituga i DRCongo i det centrale Afrika, og mindst 50 personer har formentlig mistet livet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af beretninger fra en lokal ngo.

Kamituga, der ligger i det østlige DRCongo, betegnes som en mineby. Ifølge mineselskabet Banro Corporation fandt man første gang guld i byen i 1920'erne, og fra 1924 påbegyndte selskaber minedrift.

/ritzau/Reuters