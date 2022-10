Mindst 50 tilskadekomne under Halloween-panik i Seoul

Mindst 50 personer er kommet til skade under panik i Seoul. Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap ifølge Reuters.

Der udbrød tilsyneladende panik blandt tusindvis af mennesker, som var samlet i den sydkoreanske hovedstad til fejring af Halloween.

Det er uvist, hvorfor panikken opstod i området Itaewon i Seoul. Men for mange folk har tilsyneladende været samlet i området.

Ifølge BBC var der angiveligt omkring 100.000 personer i området for at fejre den første Halloween uden krav om mundbind siden coronapandemien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landets præsident, Yoon Suk-Yeol, har beordret et nødhjælpsberedskab til området for at hjælpe folk, der er kommet til skade.

Brandvæsenet i landet siger, at der har været 81 meldinger om folk med åndenød i forbindelse med trængslen.

Videoer viser flere personer, som bliver behandlet på gaden af redningsfolk.

Flere folk havde i opslag på sociale medier tidligere på dagen beskrevet, at der var så mange mennesker i området, at det føltes usikkert, rapporterer BBC.

/ritzau/