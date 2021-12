Mindst 53 migranter omkommet i ulykke i Mexico

Mindst 53 migranter er omkommet i Mexico, efter af den lastbil, der transporterede dem, væltede torsdag.

Ulykken skete, da lastbilen kørte galt i et skarpt sving uden for byen Tuxtla Gutierrez, der ligger i staten Chiapas i det sydøstlige Mexico.

Det fortæller Luis Manuel Garcia, leder af Chiapas' agentur for civilbeskyttelse.

Det er justitsministeriet i Mexico, som har sat dødstallet til 53.

Der er hovedsageligt tale om mellemamerikanske ofre. De omkomne inkluderer både mænd, kvinder og børn ifølge agenturet.

En række personer blev også kvæstet og bragt til hospitaler beliggende i området ifølge myndigheder.

Migranter, der flygter fra fattigdom og vold i Mellemamerika, vandrer typisk igennem Mexico for at nå grænsen til USA. Nogle gange klemmer de sig sammen i store lastbiler - organiseret af smuglere - i ekstremt farlige tilstande.

- Dette viser os, at irregulær migration ikke er den bedste måde, siger Kevin Lopez, der er talsmand for Guatemalas præsidentembede til mexicanske Milenio Televisión.

Han vidste ikke, hvor mange fra Guatemala, der var blandt ofrene.

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, har på det sociale medie Twitter udtrykt sorg over den "meget smertefulde" hændelse.

Alexandra Hill, der er El Salvadors udenrigsminister, har udtalt, at hendes regering arbejder på at se, om salvadoranere var døde.

Mexicos nationale migrationsinstitut har udtalt, at det vil tilbyde indkvartering og humanitære visum til de overlevende.

Dem, der er ansvarlige for ulykken vil blive stillet til ansvar. Sådan lyder det fra Rutilio Escandón, guvernøren i Chiapas.

Mexicanske myndigheder i Chiapas har forsøgt at overtale migranter til ikke at danne karavaner for at gå tusindvis af mil til den amerikanske grænse.

De er også begyndt at transportere folk fra Tapachule, der ligger i Chiapas, til andre regioner i landet.

Den amerikanske præsident, Joe Bidens', administration har også opfordret migranter til ikke at forlade deres hjem for USA.

Imens har det lydt fra kritikere, at skrappere politikker leder migranter til at opsøge menneskesmuglere og sætte deres liv på spil.

/ritzau/Reuters