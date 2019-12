Mindst 58 migranter omkom i Atlanterhavet

Båd med mindst 150 om bord kæntrede i Atlanterhavet ud for Mauretaniens kyst, oplyser FN.

Mindst 58 migranter er omkommet i Atlanterhavet ud for Mauretaniens kyst i det vestlige Afrika, oplyser FN i Genève.

Den Internationale Organisation for Migration, som er en FN-institution, siger, at det lykkedes for 83 personer at svømme ind til kysten.

Overlevende siger, at der var mindst 150 mennesker om bord i det forulykkede fartøj - deriblandt kvinder og børn.

Fartøjet sejlede ud fra Gambia den 27. november.

/ritzau/AFP