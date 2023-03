Mindst 600 meldes kvæstet under voldsom tornado i USA

En voldsom tornado i den amerikanske delstat Arkansas har forårsaget omfattende ødelæggelser og kvæstet "hundredvis" af mennesker.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som henviser til oplysninger fra en lokalradio under tv-stationen CBS.

Lokalmediet WUSA9 skriver, at redningstjenesten i Little Rock, Metropolitan Emergency Medical Services (Mems), vurderer, at "mindst 600" er kommet til skade i forbindelse med tornadoen.

WUSA9 skriver, at politiet i Little Rock transporterer kvæstede til hospitaler i området, men at der ikke er nok ambulancer til at transportere alle de tilskadekomne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tornadoen pløjede gennem Little Rock, der er delstatshovedstad i Arkansas, fredag eftermiddag lokal tid.

Den har revet tage af bygninger, væltet husmure og revet træer op med rode, rapporterer lokale medier.

Luftfotos vidner da også om voldsomme ødelæggelser i dele af byen.

Tornadoen blev bekræftet klokken 14.25 lokal tid fredag over området Reservoir Road og bevægede sig fra Little Rock til Jacksonville.

Lidt senere - klokken 15.40 - var der bekræftet mindst to tornadoer i området.

Artiklen fortsætter under annoncen

I kølvandet på den første tornado erklærede hospitalet UAMS Medical Center i Little Rock en såkaldt "kategori tre masseødelæggelsesbegivenhed".

- Vi arbejder på at bekræfte eventuelle yderligere kvæstede eller døde. Mems vurderer, at mindst 600 er kommet til skade indtil videre, skriver redningstjenesten fredag eftermiddag lokal tid ifølge WUSA9.

Ifølge Reuters er et tocifret antal millioner amerikanere omfattet af en varsling om farligt vejr, som den amerikanske vejrmyndighed the National Weather Service har udsendt.

/ritzau/