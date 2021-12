Mindst 64 er bekræftet døde efter tornadoer i Kentucky

Over hundrede er stadig savnet, efter at tornadoer forårsagede enorme ødelæggelser i Kentucky i weekenden.

64 mennesker er bekræftet omkommet, og 105 er savnet i Kentucky, efter at den amerikanske delstat i weekenden blev ramt af tornadoer.

Det oplyser guvernør Andy Beshear mandag.

Han siger også, at han forventer, at dødstallet vil stige.

Redningsmandskab er i færd med at lede efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der blev ødelagt under det voldsomme uvejr.

- Det kan tage uger, inden vi kan sætte tal på både døde og niveauet af ødelæggelse, siger guvernøren.

I weekenden vurderede Beshear, at dødstallet lå omkring 80, og at det formentlig ville stige til over 100.

Men han har også holdt fast i et håb om "et mirakel", særligt i en stearinlysfabrik i byen Mayfield i Kentucky, hvor omkring 110 mennesker var på arbejde.

Af dem menes 94 at være kommet ud af bygningen i live.

- Vi havde frygtet noget langt, langt værre. Jeg beder til, at det er korrekt, siger guvernøren om de foreløbige oplysninger.

Foreløbig er otte bekræftet omkommet på fabrikken.

Billeder har vist, at bygningen nærmest blev slået til pindebrænde af tornadoerne.

Også byens politistation og brandstation blev ødelagt. Adskillige huse blev jævnet med jorden, og mange hustage blev flået af og smidt i området.

Uvejret ramte Mayfield og det øvrige Kentucky natten til lørdag. Mandag er et stort antal redningsarbejdere og frivillige stadig i gang med at lede efter overlevende i ruinerne af de tusinder af bygninger, der blev ødelagt.

Tornadostormen gik gennem i alt seks delstater, men Kentucky blev hårdest ramt.

Blandt de øvrige ofre uden for Kentucky er seks mennesker i Illinois, som var på arbejde i en lagerbygning, der tilhører it-giganten Amazon.

/ritzau/Reuters