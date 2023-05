Mindst 72 mister livet under oversvømmelse i afrikansk landsby

Mindst 72 lig er fundet i en landsby i den østlige del af DR Congo, efter at byen blev ramt af oversvømmelser torsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er ifølge Reuters hjælpearbejdere, der har fundet ligene. Blandt dem er mange kvinder og børn.

Reuters' journalist i landsbyen Bushushu har talt ligene, mens hjælpearbejderne har gravet dem fri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Myndighederne har dog ikke bekræftet dødstallet.

Oversvømmelserne opstod i forbindelse med voldsomt regnvejr torsdag.

Her blev Kivu-provinsen ramt af skybrud. Det medførte, at Kivusøen gik over sine bredder. Både Bushushu og landsbyen Nyamukubi blev oversvømmet.

Byerne ligger tæt på DR Congos grænse til Rwanda i det centrale Afrika.

Den lokale administrator Thomas Bakenga fortalte torsdag aften, at der på det tidspunkt var 17 omkomne i området. Derudover var omkring 40 meldt savnet.

/ritzau/