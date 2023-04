Mindst 83 er døde efter intense kampe i Sudan

Mindst 83 er døde og 1126 er kommet til skade efter intense kampe mellem militæret og den paramilitære gruppe RSF i Sudan.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ifølge nyhedsbureauet dpa.

Hospitalerne i hovedstaden, Khartoum, er under pres på grund af de mange tilskadekomne og døde.

Derudover mangler hospitalerne blod og lægemidler til blandt andet transfusion.

Situationen forværres blot yderligere af strømafbrydelser og mangel på vand som følge af weekendens temperaturer på omkring 40 grader.

Kampene mellem RSF og den sudanske hær brød ud lørdag morgen.

Der har været kampe flere steder i Sudan, men hovedstaden er indtil videre hårdest ramt.

Uroen er opstået efter flere dages spændinger og magtkampe mellem hæren og den paramilitære organisation RSF.

Parterne stod i fællesskab bag et kup i efteråret 2021.

Siden da er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre.

Et at stridspunkterne er angiveligt, hvorvidt RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Søndag eftermiddag skulle en kortvarig våbenhvile have fundet sted, men kampene fortsatte ifølge avisen The Guardian.

Våbenhvilen blev iværksat på FN's initiativ og skulle vare fra klokken 16 til 19 lokal tid.

Også tre ansatte i FN's fødevareprogram, WFP, har mistet livet som følge af kampene.

Sudan, der arealmæssigt er Afrikas tredjestørste land, har flere gange i løbet af de seneste par årtier været ramt af uro.

I december 2018 blev der indledt masseprotester mod stigende fødevarepriser, og i april 2019 blev præsident Omar al-Bashir væltet.

To og et halvt år senere stod Sudans hær sammen med RSF bag et kup.

Siden kuppet i oktober 2021 har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler.

