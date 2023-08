Mindst to civile er døde efter russiske angreb i Syrien

Mindst to civile meldes dræbt efter russiske luftangreb på en forladt vandpumpestation i det oprørskontrollerede nordvestlige Syrien.

Det oplyser redningsmedarbejdere onsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

To angreb ramte sent tirsdag nær Ain Shib, der ligger vest for selve byen Idlib. Her ramte angreb stationen, som tidligere har huset syrere på flugt, har en AFP-journalist på stedet oplyst.

- To mænd, begge civile, blev dræbt. Og fire andre, herunder en kvinde og to børn, blev såret, lyder det fra Rami al-Dandal, der er frivillig i nødhjælpsorganisationen De Hvide Hjelme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge ham er der tale om en 18-årig samt en ældre person, som er døde.

Regeringen i Moskva har siden krigen i Syriens begyndelse i 2015 hjulpet styret i Damaskus med at tilbagevinde en del af det territorie, der er blevet tabt til oprørsstyrker i løbet af den 12 år lange borgerkrig.

På det seneste er de russiske angreb blevet hyppigere.

Der bor omkring tre millioner mennesker i den oprørskontrollerede Idlib-provins. Omkring halvdelen af dem er fordrevne fra andre dele af Syrien.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) oplyser, at angrebet onsdag var rettet mod "militære baser, der tilhører Hayat Tahrir al-Sham (HTS)", som er en jihadistgruppe, der kontrollerer bastionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gruppen, der ledes af tidligere al-Qaeda-affilierede, kontrollerer dele af Idlib-provinsen.

Andre natlige angreb udført af Rusland har ramt byen Ariha syd for byen Idlib, har AFP-journalist og Sohr oplyst.

Borgerkrigen i Syrien brød ud i 2011. Krigen har kostet mere end en halv million menneskeliv og drevet halvdelen af befolkningen på flugt.

/ritzau/