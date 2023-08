Seks døde efter migrantbåd på vej til Storbritannien er kæntret

Seks personer er døde, efter at en migrantbåd er kæntret på vej til Storbritannien fra Frankrig.

Det oplyser de lokale franske søfartsmyndigheder.

Omkring 50 personer er blevet reddet som følge af en redningsaktion tidligt lørdag morgen.

Ifølge en talsperson fra den franske kystmyndighed Premar er mellem fem og ti personer stadig savnet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere lød meldingen fra myndighederne, at en afghansk mand var afgået ved døden, mens fem andre var i kritisk tilstand.

Fire franske skibe, en helikopter samt to britiske fartøjer deltog i redningsaktionen.

Aktionen blev iværksat, da dusinvis af migrantbåde ifølge nyhedsbureauet Reuters forsøgte at krydse Den Engelske Kanal mellem Storbritannien og Frankrig på samme tid.

- Flere af bådene endte i alvorlige vanskeligheder. Tæt på Sangatte (kystby i Frankrig, red.) er der desværre fundet lig, siger Franck Dhersin, som er en fransk borgmester, til Reuters.

Siden 2018 har over 100.000 migranter krydset Den Engelske Kanal for at nå Storbritannien. Det viste tal fra den britiske regering tidligere denne uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alene i år har tæt på 16.000 migranter krydset kanalen.

De franske myndigheder har optrappet antallet af patruljer og afskrækkende foranstaltninger i området.

Det er sket, efter at regeringen i Storbritannien i marts besluttede at sende flere hundrede millioner euro til Frankrig årligt for at understøtte indsatsen.

Sidste år døde fem migranter i forsøget på at krydse Den Engelske Kanal, mens fire personer blev meldt savnet.

/ritzau/Reuters/AFP