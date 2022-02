Mindst en dræbt og flere kvæstet i togulykke i Tyskland

Én person er dræbt og mindst ti kvæstet tæt ved den tyske storby München, hvor to tog er kollideret.

Det oplyser tysk politi mandag aften ifølge nyhedsbureauet dpa.

Netavisen Bild sætter antallet af tilskadekomne til omkring 40. Flere af dem skal være alvorligt kvæstet.

Blandt dem er en lokomotivfører, der er klemt fast i det ene togs førerhus, skriver avisen.

Bilds oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold. Men en talsmand for politiet siger til avisen, at "det ser slemt ud".

Ulykken skete klokken 16.40, hvor mange mennesker normalt er på vej hjem fra arbejde.

Øjenvidner fortæller til netmediet Münchner Merkur, at de hørte et højt brag og blev kastet fremad i deres sæder.

En kvinde oplyser, at hun sad i den bageste vogn, da ulykken skete. Da der begyndte at komme røg, forlod hun og andre passagerer vognen og gik lidt væk fra toget. Der kunne hun se, at de to førerhuse var kilet sammen.

De to tog stødte sammen i nærheden af togstationen Ebenhausen-Schäftlarn, der ligger sydvest for den bayerske hovedstad.

Årsagen til ulykken er endnu ikke kendt.

Men de to tog kolliderede på en strækning, hvor der kun er ét spor, rapporterer Bayerischer Rundfunk. Det ene tog kørte i retning mod München, mens det andet var på vej mod Wolfratshausen, skriver mediet.

Et stort antal udrykningskøretøjer er mandag aften på stedet, hvor politiet har spærret af. Togtrafik på strækningen er indstillet, oplyser togselskabet Deutsche Bahn.

Det er ikke første gang, at der er opstået en farlig situation på det sted, hvor mandagens ulykke er indtruffet, skriver Bayerischer Rundfunk.

I august var to tog tæt på at kollidere. Men lokomotivførerne i begge tog nåede at bremse, og de to tog stoppede omkring 150 meter fra hinanden, oplyser mediet.

