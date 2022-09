Mindst en er fastklemt i hus efter jordskred i Norge

To personer befinder sig stadig i delvist sammenstyrtet hus i Valsøyfjorden i Norge, hvor der er jordskred.

Et hus i Valsøyfjorden i Norge er fredag aften revet med af et jordskred. Der er to mennesker i det delvist kollapsede hus, og mindst en af dem er fastklemt i huset, oplyser norsk politi.

- To personer skal fortsat være inde i huset, siger operationsleder Bjørnar Gaasvik fra Trøndelag politidistrikt.

Fire mennesker er redegjort for, bekræfter han.

Alt i alt er der formentlig tre til fire huse, der er berørt af jordskreddet, oplyser vagtleder Andre Lingjerde fra alarmcentralen.

Og der er stadig jordskred i yderkanterne af det 200 meter lange og 20 meter brede område, hvor det store skred skete.

- Det går godt at gennemføre redningsaktionen, men de må tage forholdsregler, siger Lingjerde.

Myndighederne vurderer derfor, om nabohusene skal evakueres.

Foreløbig har norske myndigheder dog kun fået melding om, at ét hus er revet med i jordskreddet i Trøndelag.

Huset er et sortmalet træhus, der er delvist knust i jordskreddet, viser billeder på norsk TV 2.

Jordskreddet har også ramt europavejen E39. Vejen er lukket på ulykkesstedet.

/ritzau/NTB