Mindst fem er døde efter gasudslip i Indien

En kemikaliefabrik på Indiens østkyst har udsluppet gas, der har kostet liv og bragt et antal på hospitalet.

Et stort antal personer er blevet bragt til hospitalet efter et gasudslip på en kemikaliefabrik i Indien. Flere meldes døde.

Det oplyser embedsmænd i Indien torsdag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

AFP melder, at mindst fem personer er døde ifølge politiet, mens Reuters citerer lokale myndigheder for, at mindst ni er døde.

Mumbai Mirror og Times of India skriver, at mindst otte er døde, inklusive et barn.

Der er også forskellige meldinger om antallet af indlæggelser. Mens AFP skriver, at over 1000 er indlagt, skriver Reuters, at mindst 300 er bragt til hospitalet.

Kemikaliefabrikken ligger på Indiens østkyst, og det lokale politi melder ifølge AFP, at fabrikken siden marts ikke har været overvåget på grund af coronaviruspandemien.

Fabrikken, der drives af LG Polymers, ligger i udkanten af havnebyen Visakhapatnam, der huser omkring fem millioner mennesker.

Politiet fik meldinger om gasudslippet omkring klokken 3.30 om morgenen torsdag.

Mange flygtede fra deres hjem, men faldt om på gaden. Videoer fra området viser mennesker, der ligger i gaderne uden at bevæge sig.

Mere end 5000 mennesker skulle være påvirket af udslippet med følger som åndedrætsproblemer, skriver Times of India.

Myndighederne har evakueret fem landsbyer i nærheden.

/ritzau/