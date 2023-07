Mindst otte mister livet i bygningskollaps i Brasilien

Et bygningskollaps i delstaten Pernambuco i det nordøstlige Brasilien har kostet mindst otte personer livet. Derudover er fem savnet.

Det oplyser delstatens civilforsvar natten til lørdag dansk tid.

Tidligere forlød det, at fem mennesker havde mistet livet. Men som redningsarbejdet er skredet frem, er dødstallet steget.

Blandt de omkomne er to børn på henholdsvis fem og otte år.

Bygningen - en boligblok med fire etager - styrtede sammen fredag morgen omkring klokken 06.30 lokal tid i udkanten af Recife, der er delstatshovedstaden i Pernambuco.

Umiddelbart herefter blev otte redningshold sendt til stedet.

Foreløbig vides det ikke, hvorfor bygningen styrtede sammen. Men der har de seneste dage været voldsom regn i området, hvilket kan have spillet en rolle.

Efter at boligblokken kollapsede, erklærede de lokale myndigheder, at Recipe og de omkringliggende områder på grund af regnvejret er under særlig bevågenhed hos politiet og brand- og redningsmandskabet.

Redningsarbejdet har været i gang hele fredagen. Sent fredag aften dansk tid havde man foreløbig fundet fire overlevende under murbrokkerne.

Recife ligger på Brasiliens østkyst og har cirka 1,5 millioner indbyggere.

/ritzau/Reuters